В Кургане возбудили уголовное дело по предоставлению сиротам непригодного для проживания жилья

В Курганской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по предоставлению детям-сиротам непригодного для проживания жилья. Об этом «Новому миру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Олеся Гулькевич.

По словам официального представителя СКР по Курганской области, одноподъездный двухэтажный жилой дом на бульваре Солнечный в Кургане был возведен в 2015 году. В этом же году должностные лица администрации областного центра приняли в эксплуатацию 14 квартир дома, возведенного с нарушениями строительных норм. Позднее квартиры были по найму переданы детям-сиротам.

Однако из-за технологических нарушений за 7 лет эксплуатации в квартирах проявились недостатки в состоянии теплозащиты, воздухопроницаемости, теплоизоляции и влагопроницаемости. Проще говоря, в доме появились трещины. В следственном управлении пришли к выводу, что проживание людей в доме невозможно из-за его технического состояния.

Сейчас по словам Гулькевич, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия проверят будут факты бездействия управляющей компании по устранению заявленных жильцами коммунальных проблем.

Фото СУ СКР по Курганской области.

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