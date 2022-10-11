В Кургане возобновили цикл концертов, посвящённых творчеству Булгакова

Детская филармония совместно с Курганским областным музыкальным колледжем имени Шостаковича возобновила цикл концертов проекта «Музыкальные иллюстрации к урокам литературы», в рамках которого запланирован ряд программ, посвящённых творчеству Михаила Булгакова и его знаменитому роману «Мастер и Маргарита».

Два концерта для старшеклассников, прошедшие 10 октября, сопровождались кадрами из фильма режиссёра Владимира Бортко, звучала музыка Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова и «гвоздь программы»- фортепианная сюита - саундтрек из фильма «Мастер и Маргарита» современного композитора Игоря Корнелюка (в переложении И.Оловникова), исполненный дуэтами Александра Ванькова - Дарья Шпакова, Юлия Корюкова - Яков Баранов.

В этом сезоне частично обновился состав юных артистов проекта. В него влились скрипачка Ирина Вирицкая, пианисты Мария Петрова, Ксения Ворсина, Екатерина Баршунина, а также артисты Курганской областной филармонии - Ольга Рыжова и Павел Базанов. В подготовке концертов приняли участие: автор идеи и режиссёр концерта Н.А. Самойленко, преподаватели музыкального колледжа Г.И. Кушвид, Ю.Н. Бессонова, оформление концерта- Наталья Конищева, Елена Сапожникова, Людмила Сухарева, Владимир Спицын, ведущая программ - музыковед Татьяна Пак.

Новинкой этого сезона стала инсталляция в фойе в стиле эпохи 30-х годов прошлого столетия, которая сразу погружает зрителей в период написания романа «Мастер и Маргарита». Программа имеет большой успех и вызывает у школьников желание перечитать роман Булгакова более подробно. Кстати, о проекте, который идёт в Кургане, знает и автор музыки, Заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк, который с интересом следит за его реализацией.

Фото с официальной страницы Управления культуры Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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