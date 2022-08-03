В Кургане возобновили работу пункты вакцинации от ковида

С 3 августа возобновляет свою работу пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ Гиперсити. Пункт вакцинации будет работать ежедневно: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу – воскресенье с 12.00 до 17.00. С 4 августа возобновляет свою работу пункт вакцинации в Доме быта. График работы пункта: с понедельника по субботу с 15.00 до 19.00.

Также прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства.

Ранее «Новый мир» писал, что в настоящий момент в Курганской области имеется вакцина «Спутник V» для жителей старше 18 лет и «Спутник М» для детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом рассказал директор клиники «АльфаМед» Андрей Кацай.

Он объяснил, что состав вакцины «Спутник Лайт» и первого компонента «Спутник V» идентичен, поэтому последний при необходимости может использоваться для однократной вакцинации.

«Ревакцинацию людей старше 60 лет рекомендуют проводить с помощью первого и второго компонентов вакцины «Спутник V». Это позволит сформировать более высокий уровень защиты», - отметил Кацай.

По этому поводу региональный департамент здравоохранения вновь обращается к жителям региона: «Уважаемые жители Курганской области. Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - прививка. Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний».

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