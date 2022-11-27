В Кургане возрождают забытый микрорайон и строят жилкомплекс на острове

В ходе прямого эфира на «Радио России» директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова рассказала о том, как в нашем регионе реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ).

Два таких проекта по КРТ в Кургане - это озеро Черное (Заозерный) и поселок Левашово. На оз. Черном сейчас в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов ведётся технологическое присоединение, - рассказала Саблукова. - Там будет построен жилой комплекс. Территорию застроят малоэтажными и среднеэтажными домами. Комплексная застройка площади 152,4 га включает в себя жилье, социальную и коммунальную инфраструктуру, парк с маяком, спортивные велодорожки с планируемым вводом 385 тыс. кв. м жилья.

Кроме новых и современных жилых домов, здесь появится благоустроенные зоны отдыха рядом с водой, набережные для прогулок, кафе и ресторан с чудесными видами. А также площадки для детей и для занятий спортом. Задействован будет не только берег, но и остров.

Также активно застраивается жилой массив Заозёрный. Ещё недавно довольно пустой 7 микрорайон теперь всё больше заполняется жилыми домами. Начинает застраиваться 8-ой микрорайон, в 12 микрорайоне появился ЖК «Город-сказка». И даже на оставленном когда-то 16 микрорайоне вновь начнутся работы по застройке. Договоры аренды участков заключены с компанией «Домострой» (входит в трест «Магнитострой») из Челябинской области. А на средства инфраструктурных бюджетных кредитов уже началось строительство дороги по ул. Елисеева, который и соединит 16 мкр-он с ближайшим к нему 7-ым. От 7 микрорайона будет построена дорога до ул. Мальцева по Фарафонова, дорога по Б-Петрова до конца ул. Куйбышева и дорога до ЖК «Солнце-парк», который также продолжает застраиваться современными жилыми домами в прекрасном месте – на берегу реки Тобол.