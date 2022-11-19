В Кургане впервые покажут рэп-спектакль

23 ноября в 18:30, в библиотеке им. Югова в Кургане покажут спектакль в новым авангардном формате: это будет сторитейлинг с элементами рэп-поэзии (12+). Спектакль называется «Глупые истории» и создан по одноимённой пьесе Константина Потапова.

Константин Потапов – современный драматург, актер, поэт, рэп- исполнитель, музыкант, режиссёр. Его произведения неоднократно были отмечены на конкурсах современной драматургии. Больше всего всего Константин известен зрителю со сцены – его моноспектакли «Insomnia» (2015), «Демоны» (2016), «Глупые истории» (2016), «Разговор о другом» (2017) – визитная карточка автора.

«Глупые истории» – это несколько историй, рассказанных про обычных людей, каждого из которых волнуют свои, привычные нам, проблемы. Автор постановки и звукорежиссёр – известный в Кургане поэт, музыкант и Николай Бардин. Вход по читательским билетам.