В Кургане впервые прошёл съезд духовного управления мусульман

В курганском Центре татарской культуры сегодня собрались представители Регионального духовного управления мусульман в составе Центрального духовного управления мусульман России. Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев отметил, что в Курганской области все общины работают вместе: «Зауралье является примером подражания - народы уживаются, исповедуют свои религии и сохраняют ценности, которые существуют здесь испокон веков».

Главный муфтий УрФО периодически приезжает в Курган для работы с осужденными, для чтения лекций об опасности терроризма.

Для Регионального духовного управления мусульман Курганской области съезд в Кургане является историческим моментом – обычно съезды проходили в селе Сафакулево. Предыдущий меджлис (съезд) проходил в 2016 году – на нём присутствовал Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Ринат Раев отчитался перед общинами о деятельности РДУМ в Курганской области, также на собрании обновили состав Ревизионной комиссии и Президиума Регионального духовного управления мусульман.

На мероприятии присутствовали 96 делегатов общин Курганской области, а также представители власти. Лучших представителей наградили по итогам работы.

Анастасия Пережегина. Фото автора