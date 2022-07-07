В Кургане вручат медали «За любовь и верность» супружеским парам

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра & Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. В этом году у замечательного праздника появился официальный статус – День семьи, любви, верности, семейных традиций. 28 июня 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ.

8 июля в Кургане пройдут праздничные мероприятия. В 16.00 часов в Центральном парке культуры и отдыха состоится торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Обладателями медали станут супружеские пары, которые зарегистрировали свой брак не менее 40 лет назад и все эти годы идут по жизни вместе рука об руку. Это супруги, известные крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, добившиеся благополучия совместным трудом.

Торжественная церемония награждения завершится яркой концертной программой с участием солистов и коллективов города Кургана. Под занавес праздника в небо выпустят белых голубей – символа любви и верности.

По информации администрации Кургана.

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