В Кургане вводят особый противопожарный режим

На территории Кургана с 1 апреля 2023 года и до особого распоряжения вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписала глава города Кургана Елена Ситникова.

На период действия особого противопожарного режима на территории города Кургана запрещается использование открытого огня, проведение отжига травы, сжигание мусора, в том числе на территории предприятий, организаций и учреждений.

С 1 по 21 апреля 2023 года также запрещается посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств.

Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров.

В период особого противопожарного режима территории города будут патрулироваться с участием сотрудников регионального управления МЧС, полиции, прокуратуры и работников администрации города Кургана, сообщили в пресс-службе администрации города.

Председателям садовых некоммерческих товариществ, дачных кооперативов, территорий общественных самоуправлений: предписано обеспечить патрулирование (визуальное наблюдение за обстановкой) территории СНТ, ДНТ, ТОС для предупреждения и локализации очагов возгорания, выполнить уборку мусора, сухой травы, сухостойных деревьев и кустарников, принять меры для обеспечения свободного проезда, подъезда, прохода, к домам и водоисточникам. Также СНТ, ДНТ и ТОСам необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведра, при­ставную лестницу, топоры и лопаты, оборудовать уголки пожарной безопасности с размещением информации по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах.

При обнаружении возгораний в лесах и въезда в них транспортных средств сообщайте по телефонам: 01, 112, 47-64-45, 46-38-26.

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