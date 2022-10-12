В Кургане выберут «Ученика года»

Обучающиеся 10-11 классов из 26 общеобразовательных организаций города Кургана участвуют в ежегодном конкурсе «Ученик года». Девизом конкурса стали слова русского драматурга ХVIII века Якова Княжнина «Юность – весеннее время человека, в которое засеваются семена на будущие годы жизни».

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила школьников, решивших побороться за почетное звание: «Этот конкурс давно стал хорошим, значимым событием для всей курганской системы образования, для наших школ и наших учеников. Конкурс превратился в настоящий праздник дружбы. За годы его проведения были открыты много ярких талантов, многие ребята благодаря конкурсу поверили в себя. Ребята, я желаю вам только победы. Будьте смелыми! Дерзайте! И у вас всё получится!»

Как сообщили в пресс-службе администрации города, конкурсные мероприятия (визитка, публичное выступление, дискуссия, защита проекта и интеллектуальный турнир) пройдут на базе библиотеки им. Л. Куликова, а открытие и закрытие конкурса проходят дистанционно. Познакомиться со всеми участниками, следить за событиями конкурса, поддержать своего участника можно в группе « Ученик года – 2022 ».

Участники конкурса уже представили свои портфолио, написали эссе на тему «Мы сами создаем свою Родину». Впереди – новые этапы и приятные моменты.

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