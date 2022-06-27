В Кургане выбрали лучший вожатский отряд

В Кургане подвели итоги городского конкурса вожатских отрядов лагерей досуга и отдыха с дневным пребыванием детей «Вожатский флагман». В этом году конкурс объединил восемь пришкольных лагерей.

Конкурс включал в себя пять номинаций: «Танцевальный марафон», «Тематический день», «История одного лагеря», «Лучший помощник вожатого» и «Лучший вожатский отряд лагеря с дневным пребыванием города Кургана».

Победителем в номинации «Танцевальный марафон» стал вожатский отряд школы № 52.

Вожатский отряд гимназии № 27 занял первое место в номинации «История одного лагеря».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, лучшим в номинации «Тематический день» стал вожатский отряд Дворца детского (юношеского) творчества. Кроме того, Андрей Бачагов из этого вожатского отряда признан лучшим помощником вожатого.

По итогам всего конкурса победили ребята из Дворца детского (юношеского) творчества. Именно они завоевали первое место. На втором месте - вожатский отряд гимназии № 47, на третьем – гимназии № 27.

Фото Курганского Дома молодёжи.