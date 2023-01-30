В Кургане выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

По данным Управления Роспотребнадзора региона зарегистрировано 6780 случаев ОРВИ и 48 лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Среди заболевших 20% составляют школьники. Заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю выросла на треть. В регионе зарегистрировано 106 заболевших, тогда, как неделю ранее зафиксировано 79 случаев.

В Департаменте здравоохранения региона напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике по месту жительства. Также в Кургане работают пункты вакцинации: ТЦ Гиперсити: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу – воскресенье с 12.00 до 17.00. График работы пункта вакцинации в Доме быта: с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу с 15.00-19.00.

