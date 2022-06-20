В Кургане высаживают деревья

Новые деревья появились в Детском парке, на территории сквера «Мостовичок», в ЦПКиО, а также на бульваре Солнечном, в третьем и седьмом микрорайонах Заозёрного.Более 350 саженцев липы мелколистной, клёна канадского и сибирской ели высадили весной этого года подрядные организации в рамках компенсационного озеленения.

В сквере «Мостовичок» компания «СУЭНКО» организовала посадку 33-х лип. Деревья высажены взамен снесённых при производстве работ берёз в 15-ом микрорайоне. В 2020 году филиал СУЭНКО - «Курганские городские электрические сети» - выполнял заявку на технологическое присоединение земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Чтобы проложить кабельные линии и построить трансформаторную подстанцию, пришлось вырубить деревья, которые произрастали на данном участке, сообщили в пресс-службе администрации города.

Поскольку на сегодняшний день строительство жилых домов на данном участке еще продолжается, компенсационное озеленение решено было провести на другой территории. Участок для компенсационной посадки подбирался с учётом того, что на нем нет подземных инженерных сетей, которые может повредить корневая система деревьев. Кроме того, сквер пользуется большой популярностью у жителей Заозерного жилого массива. Здесь установлена детская площадка, есть лавочки для тихого отдыха горожан.

Заместитель директора Административно-технической инспекцииОксана Бармина рассказала, что если проводится вынужденный снос зелёных насаждений, подрядчик затем компенсирует каждое дерево. Предварительнонаобъектвыезжает комиссия, в которую в том числе входят и специалисты отдела учета зелёных насаждений АТИ.Комиссия оценивает состояние каждого дерева, рассматривает варианты – можно ли егооставитьилипересадить.

Если дерево возможно без вреда для его корневой системы перенести на другую территорию, его пересаживают. К примеру, в прошлом году при ремонте улицы Карла Маркса на новый участок были пересажены шесть лип и два хвойника.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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