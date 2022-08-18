В Кургане вышел в свет третий номер литературно-художественного альманаха «Курган. Текст»

Презентации нового, второго по счету городского литературно-художественного альманаха «Курган. Текст» состоялась в ЦГБ им. В. Маяковского.

Первый номер вышел в свет накануне нового 2022 года по инициативе Главы города Кургана Елены Ситниковой, и на презентации родилась идея: следующий, второй номер альманаха «Курган. Текст», издать в качестве подарка горожанам ко Дню города.

В течение полугода на электронный адрес альманаха авторы присылали свои произведения, и в результате в «Курган. Текст»-2022 вошли разноплановые тексты: стихи, проза, нон-фикшн. Особенно приятно, что много текстов именно молодых авторов, для публикации которых в первую очередь и создавалась эта площадка. Как отметил главный редактор издания Александр Рухлов (кандидат филологических наук, член Союза писателей России, председатель Курганского регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России), далеко не каждый регион может похвастаться подобным альманахом – в наше время издавать подобную печатную продукцию непросто. Тем ценнее для дебютантов увидеть в альманахе свои первые публикации!

Большой интерес собравшихсявызвал рассказ курганского дизайнера и ювелира Елены Галкао том, как родились опубликованные в выпуске «Записки реквизитора-дилетанта». Написанные с замечательным чувством юмора в поезде по пути домой после участия в съемках драматического фильма Евгения Емелина «Варавва», эти записки позволяют понаблюдать за кухней съемочного процесса.

Зрителей порадовало и знакомство с молодыми художниками Кургана – их работы также опубликованы в номере. А еще здесь есть сценарий для короткометражки Андрея Чиркова, содержательные рассказы Екатерины Прямоносовой, отрывок из романа в жанре фэнтези Игоря Пермякова, эмоциональные и глубокие стихотворные подборкиЕкатерины Пермяковой и трех Анастасий: Матюшкиной,Стародумовой, Каргапольцевой. Примечательно, что география номера в этом году расширилась: участие в альманахе приняли курганцы, в силу обстоятельств переехавшие в другие города. Но бывших курганцев, как известно, не бывает.

Создатели альманаха «Курган. Текст» обратились к именам двух знаковых для литературы Зауралья писателей, почетных граждан города Кургана, тех, кто развивал и укреплял писательскую организацию нашего региона. Речь идет об Иване Ягане, который свыше 30 лет руководил Курганской областной писательской организацией и Викторе Потанине - самом титулованном писателе Зауралья. Творчеству Виктора Федоровича, на днях отметившего 85-летие, посвящен один из разделов номера.

О преемственности поколений, важности творческой самореализации для молодежи говорила директор Библиотечной системы Кургана Людмила Дорофеева, подчеркнув значимость альманаха для развития культурного пространства Кургана.

По информации БИС г. Кургана.