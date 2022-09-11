В Кургане выступят музыканты из республики Башкортостан

Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан выступит на сцене филармонии 15 сентября с программой «От этники до джаза». Оркестр популяризирует самобытность и музыкальность башкирского народа. Коллектив по праву считается визитной карточкой музыкального профессионального искусства Башкортостана.

Пресс-служба Курганской областной филармонии сообщает, что гости увидят владение стилями и жанрами фольклорной и этнической музыки башкирского, русского и других народов. Также коллектив представит лучшие сочинения современных авторов национальной музыкальной школы и башкирских композиторов-классиков, кавер-версии и авторские джазовые композиции. Наряду с произведениями маститых композиторов – «Фантазией для солирующего курая с оркестром» Мурада Ахметова и увертюрой к первой национальной башкирской опере «Салават Юлаев» Загира Исмагилова на сцене прозвучат сочинения молодых композиторов – Шауры Сагитовой, Фарита Ибрагимова, Урала Идельбаева и других. Помимо классического исполнения национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан покажет авторские обработки знаменитых башкирских народных мелодий и песен – таким образом слушатель посмотрит на музыкальное наследие башкир с другой стороны. Традиционные инструменты встретятся на сцене с аутентичными башкирскими – кураем, кубызом, кыл-кубызом, думбырой и ятаганом. Сочетание народных и более классических звуков позволит воссоздать тот самый колорит Башкортостана, который для многих курганцев будет в новинку. Также на сцене прозвучат и русские мотивы, а также кавер-хиты и уникальные джазовые композиции: «Светит месяц», «Шмелиное буги» Джека Фина и авторское сочинение фронтмена башкирского джаза Олега Касимова «Три джазовых настроения». Оркестр с помощью исполнения настолько различных стилей покажет всё, на что он способен. Феерия звуков удивит каждого.

Фото предоставлено Курганской областной филармонией.

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