В Кургане взамен убранных сухих высадят новые взрослые деревья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил главу города Елену Ситникову максимально подобно рассказать курганцам о планах по озеленению областного центра.

В скором времени жители города узнают адреса, где будут проводиться такие работы в конце октября - начале ноября - по требованию лесопитомников.

- Несмотря на все проблемы, связанные с мобилизацией, ремонтами сетей, дорог, школ, больниц, подключением тепла, благоустройством, стройками, графиками, комиссиями и совещаниями, жизнь не заканчивается. Знаю, что многих жителей Кургана традиционно волнует вопрос с зелёными насаждениями. Знаю, что многие очень переживают, когда убираются умершие сухие кроны и деревья либо плохо приживаются новые деревья, которые высаживаются по заказу администрации города. Всегда говорил коллегам из городской администрации, что не надо «партизанить», а надо как можно больше рассказывать о таких действиях, разъясняя и проясняя их логику и необходимость. Потому что секретов тут никаких нет и быть не может, а многие это воспринимают по-живому, - написал глава региона в своёи телеграмм-канале.

Этой осенью в городе пройдёт большая озеленительная кампания. Новые взрослые деревья высадят взамен убранных сухих, и тех, что не прижились.



Фото Константина Сапунова.