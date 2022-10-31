В Кургане ёлочные базары откроются в середине декабря

Ёлочные базары в Кургане будут работать с 15 по 31 декабря. В городском департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли предупредили, что места для продажи ёлок будут предоставляться по результатам электронного аукциона на право заключения договора на размещение новогоднего базара.

В департаменте также напомнили, что внешний вид новогоднего базара должен соответствовать требованиям, предусмотренным аукционной документацией. Место торговли ёлками должно представлять собой открытую площадку, имеющую декоративное ограждение, обтянутое по периметру баннерами, оформленными в праздничном стиле в соответствии с новогодней концепцией.

В этом году власти города Кургана запланировали проведение двух аукционов.

Ранее мы сообщали , что в Кургане здания магазинов, офисов, предприятий украсят к Новому году. Глава города Елена Ситникова поручила проследить за этим департаменту экономического развития.

Жителям многоквартирных домов праздничное настроение создадут управляющие компании. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, многие из них ещё в предыдущие годы закупили для украшения входных групп подъездов гирлянды. Некоторые УК по традиции устанавливают во дворах ёлки, заливают горки.

К концу ноября украсят и учреждения социальной сферы. В садиках и школах для малышей и их родителей объявят творческие конкурсы.

Фото пресс-службы администрации Кургана

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