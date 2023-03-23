В Кургане за 432 миллиона рублей ремонтируют улицу Дзержинского

Подрядная организация приступила к земляным работам на первом этапе замены ветхих сетей по улице Дзержинского от Омской, 151 корпус 4 до Дзержинского, 61. Работы будут проводиться до 30 апреля текущего года.

Диаметр трубы, которую планируется переложить, составляет 1400 миллиметров. Это один из самых крупных коллекторов областного центра, который принимает около трети всех городских стоков и напрямую соединяется с главной канализационной насосной станцией. Подготовительные мероприятия, включающие в себя спайку наземной ветки напорного коллектора и установку временных перекачивающих станций, завершены, уточнили в пресс-службе компании «Водный Союз».

На замену более чем двух километров сетей по улице Дзержинского потратят 432 миллиона рублей, из которых 346 миллионов рублей – средства Фонда национального благосостояния, а 86 миллионов рублей – собственные средства АО «Водный Союз».

Планы компании по перекладке инженерных коммуникаций синхронизированы с программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно договоренностям с администрацией города, после завершения работ на сетях на улицу Дзержинского зайдут дорожники для укладки нового асфальтового покрытия.

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