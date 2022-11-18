В Кургане за несообщение о готовящемся теракте оштрафовали 18-летнюю девушку

Курганский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное УФСБ России по Курганской области по статье 205.6 УК РФ «несообщение о преступлении, лице, которое по достоверным сведениям готовит или совершает преступление» в отношении 18-летней жительницы Кургана.

По версии следствия, однокурсница и подруга студента знала от него о готовящемся преступлении, но не сообщила данную информацию в правоохранительные органы и продолжала общаться с ним. Курганский городской суд назначил наказание девушке в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, весной 2022 года сотрудники Управления задержали студента Курганского техникума сервиса и технологий, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение. В его квартире были изъяты самодельные взрывные устройства, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и рукописный план проведения террористического акта в здании колледжа.