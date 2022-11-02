В Кургане задержали курьера, который забирал деньги у доверчивых пенсионеров

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Кургану задержали жителя города, который подрабатывал курьером в мошеннической группировке.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали о том, что их родственники попали в беду. Для решения проблем необходимо было заплатить крупную сумму денежных средств.

Накануне мошенники позвонили пожилой жительнице Кургана и сообщили указанную «легенду», но она сразу заподозрила обман. Несмотря на то, что требуемой суммы денег у женщины не было, она убедила аферистов, что готова заплатить. На некоторое время прервав разговор, пенсионерка рассказала о происходящем своему родственнику – сотруднику полиции. Когда в квартиру к женщине пришёл «курьер», который должен был забрать сбережения, его уже ожидали полицейские. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции №1 для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что днём ранее подозреваемому удалось довести преступный умысел до конца и похитить у другой пенсионерки 100 тысяч рублей. Пять тысяч от этой суммы он оставил себе в качестве вознаграждения, а остальное перечислил на счёт «кураторов».

Возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание за мошенничество - до пяти лет лишения свободы.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.