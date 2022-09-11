В Кургане закрыли перекрёсток Савельева – Максима Горького

На перекрёстке улиц Максима Горького-Савельева в Кургане начали вести ремонтные работы. Участок закрыли для движения транспорта. По предварительным данным – до 24:00 часов 24 сентября.

В администрации города отметили, что закрытие перекрёстка – вынужденная временная мера, необходимая для качественного ремонта изношенных теплосетей. Ремонт тепловых сетей позволит обеспечить надёжное водоотведение и водоснабжение большого количества жилых многоквартирных домов, повысить безопасность эксплуатации сетей и уровень качества жизни горожан. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, перекрёстки закрывают для движения поэтапно, по мере выполнения ремонтных работ на магистральном трубопроводе. Ранее временно закрывавшийся для проведения ремонтных работ на тепловых сетях перекрёсток улиц Ленина и Максима Горького уже открыт для движения транспорта. Подрядная организация выполнила на этом участке ремонтные работы, восстановила нарушенное благоустройство и открыла участок для движения ранее установленного срока.

Напомним, администрация города Кургана создала для автомобилистов интерактивную карту, где показаны закрытые дороги и оптимальные пути их объезда.

По информации Транспортного управления, общественный транспорт временно изменит движение. Автобусы будут следовать по улицам:

– № 42 – ул. Ленина, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№№ 5, 307, 327, 388, 403 – ул. Куйбышева, Ленина, Карла Маркса, Пролетарская, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– №№ 2, 319, 323 – Карла Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 309 – ул. Бурова-Петрова, Карла Маркса, Блюхера, Куйбышева, Бурова-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 33 – ул. Бурова-Петрова, Карла Маркса и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 329 – ул. Куйбышева, Блюхера, Карла Маркса, Бурова-Петрова, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– №№ 363, 13, 304, 316, 318, 320, 321, 324, 331, 396 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, Блюхера, Карла Маркса, Бурова-Петрова и далее по маршрутам;

– № 6 – ул. Ленина, Станционная и далее по маршруту;

– № 306 – ул. Ленина, Гоголя и далее по маршруту.

Фото с сайта администрации города Кургана.