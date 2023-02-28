В Кургане закрывают улицу Дзержинского

Движение автотранспорта по улице Дзержинского от Омской, 151 до Дзержинского, 61 запретят. Коммунальщики будут вести реконструкцию водопроводных и канализационных сетей. Приступят к работам в 8 часов утра 1 марта.

Протяженность участка по улице Дзержинского от пересечения с Омской до перекрестка с проспектом Машиностроителей - более двух километров. На первом участке работы будут проводиться до 30 апреля текущего года. Срок завершения всех работ – 31 июля 2024 года.

График мероприятий включает в себя снятие асфальтового покрытия, установку временной напорной канализации, разборку железобетонных труб и камер, монтаж новой трубы и колодцев и восстановление первого слоя асфальтового покрытия, сообщили в компании «Водный Союз».

Напомним, что на улице Дзержинского запланированы: реконструкция трех изношенных на 100% участков водопровода 1961-1987 годов постройки диаметром 150-200 мм, общей протяженностью более 1 км от проспекта Машиностроителей до Дзержинского кольца; реконструкция ветхого железобетонного коллектора, введенного в эксплуатацию в 1972 году, диаметром 1400 мм и протяженностью более 2 км на участке от проспекта Машиностроителей до улицы Омской.

Стоимость данных работ - 432 миллиона рублей, из которых 346 миллионов рублей – средства Фонда национального благосостояния, а 86 миллионов рублей – собственные средства АО «Водный Союз».

Планы компании по замене инженерных коммуникаций синхронизированы с программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После завершения работ на сетях на улицу Дзержинского зайдут дорожники для укладки нового асфальтового покрытия.

Фото с сайта freepik.com

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