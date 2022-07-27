В Кургане запланировано комплексное развитие городских территорий

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана уведомляет о реализации с торгов права на заключение договоров о комплексном развитии территорий в городе Кургане.

Администрация Кургана регулярно проводит подобные аукционы. 9 августа состоятся очередные торги, заявки на участие в них принимаются по 4 августа. На аукцион выставлены: территория жилой застройки, расположенная по улице Чернореченская; территория жилой застройки, расположенная в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова.

16 августа на торгах будут представлены: территория, расположенная в границах улиц Красина, Климова, Кирова; незастроенная территория, расположенная в 13-м микрорайоне в городе Кургане. Заявки на участие в них принимаются по 11 августа.

23 августа также состоятся очередные такие торги. Заявки на участие принимаются по 18 августа. На аукцион выставлена следующая территория, подлежащая комплексному развитию: территория жилой застройки, расположенная по улице Дзержинского в городе Кургане.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой администрации города Кургана

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