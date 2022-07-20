В Кургане запланировано открытие виртуального концертного зала

Согласно информации с сайта библиотеки открытие Виртуального концертного зала запланировано на 9 сентября. Юговка совместно с друзьями и партнёрами готовит торжественный и масштабный праздник. Библиотека ждёт высоких гостей, на сцене выступят лучшие коллективы Курганской области.

Юговка получила новое оборудование, уже идёт монтаж. Специалисты устанавливают проектор, микшерный пульт, мультимедийный экран, аудиооборудование. После окончания работ останется завершить последние дизайнерские штрихи в новом зале и ждать гостей.

Запланировано, что в новом арт-культурном пространстве будут проходить презентации, видеопоказы, творческие встречи, открытия выставок и другие культурные события.

В 2020 году библиотека им. Югова прошла конкурсный отбор по программе оснащения виртуальных концертных залов. В Москве Министерство культуры РФ поддержало проект и одобрило его в рамках нацпроекта «Культура». Юговке был выделен 1 млн рублей на покупку мультимедийного и аудиовизуального оборудования для трансляции концертов мирового уровня из фондов Министерства культуры. Обязательным грантовым условием была установка нового оборудования в современное помещение. В апреле начался капитальный ремонт Большого зала по программе софинансирования с Правительством Курганской области и под личным контролем губернатора Вадима Шумкова – на ремонтные работы из бюджета области было выделено 1,5 млн рублей, как сообщает Юговка.

Стоит отметить, что новый виртуальный концертный зал сможет посетить любой желающий, чтобы увидеть и услышать новые арт-культурные возможности библиотеки.

Фото библиотеки им. Югова

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