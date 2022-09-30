В Кургане запуск тепла идёт с опережением намеченных сроков

Ресурсоснабжающие организации Кургана 29 сентября по заявкам управкомпаний начали подавать теплоноситель до границы жилых домов. Поручение дала глава города Елена Ситникова в связи с холодной погодой и низкой температурой воздуха. Как сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев, запуск тепла идет опережением намеченных сроков. С каждым часом запущенных объектов становится больше.

Так, Курганская генерирующая компания, которая поставляет ресурс на 1583 жилых многоквартирных дома, за первые сутки подала теплоноситель на 569 домов. Это 36% от домов, которые получают от ПАО «КГК» теплоноситель, уточнили в пресс-службе администрации города.

Высокий процент готовности и у социалки, уточнили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 16.00 часов сегодняшнего дня теплоресурс получили 229 объектов социальной сферы.

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