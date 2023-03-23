В Кургане запустили новый молодежный проект

Курганский Дом молодёжи 23 марта запускает новый проект «Молодёжный квартал». Это значит, что местные школьники и студенты во время весенних каникул смогут позитивно и с пользой провести свое время.

Все события в рамочном формате будут проходить в каникулы в муниципальных учреждениях, на открытых пространствах, в парках, скверах, дворах и даже в микрорайонах Кургана. В департаменте образования и науки предупредили, что вход на все мероприятия будет свободный.

Уже сегодня, 23 марта, ребят ждут на интеллектуально-развлекательной игре в Доме детского творчества «Синяя птица», чемпионате по настольным играм во Дворце детского и юношеского творчества, товарищеской встрече по волейболу в Центре «Мостовик», онлайн-викторине в Доме детского творчества «Радуга».

Молодые люди могут посетить спектакли и выставки, мастер-классы и встречи с интересными людьми, образовательные интенсивы и походы выходного дня, праздники и спортивные турниры, игры и квесты, акции и флешмобы.

Следить за событиями проекта необходимо в группе ВК Курганского Дома молодёжи, там каждый день будет публиковаться афиша на завтра.

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