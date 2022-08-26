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В Кургане заведующие школьных столовых осваивают новые рецепты

Из сбалансированного меню

26 августа, 2022 - 10:30

Обучающее семинар-совещание для заведующих производством в школьных столовых провели в Кургане.

Заведующие узнали об особенностях приготовления блюд из сбалансированного меню на новый учебный год, которое сотрудники Комбината питания прорабатывали во время летних каникул. Также они познакомились с обновлённой рецептурой школьных блюд, с информацией о витаминизации школьной еды, новых поставщиках и их продукции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Для сотрудников школьных столовых провели инструктаж о соблюдении норм производственной безопасности и обучение о соблюдении и контроле санитарных норм при приготовлении, приёме продуктов питания, их хранении и реализации.

Четырём работникам Комбината были вручены почётные грамоты и благодарственные письма администрации города Кургана в знак высокой оценки их труда.  

 

Фото Комбината питания.

 

26 августа, 2022 - 10:30

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