В Кургане заведующие школьных столовых осваивают новые рецепты

Обучающее семинар-совещание для заведующих производством в школьных столовых провели в Кургане.

Заведующие узнали об особенностях приготовления блюд из сбалансированного меню на новый учебный год, которое сотрудники Комбината питания прорабатывали во время летних каникул. Также они познакомились с обновлённой рецептурой школьных блюд, с информацией о витаминизации школьной еды, новых поставщиках и их продукции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Для сотрудников школьных столовых провели инструктаж о соблюдении норм производственной безопасности и обучение о соблюдении и контроле санитарных норм при приготовлении, приёме продуктов питания, их хранении и реализации.

Четырём работникам Комбината были вручены почётные грамоты и благодарственные письма администрации города Кургана в знак высокой оценки их труда.

Фото Комбината питания.