В Кургане завершается фестиваль стрит-арта

Фестиваль стрит-арта вернулся на наши улицы в середине мая. Открыла сезон уличного искусства Лина Селезнёва, украсив серый теплопункт, расположенный рядом с кофейней «Друзья друзей», закатным солнышком, листьями монстерами и другой зеленью. Сегодня художник-монументалист завершает свою очередную работу по адресу: Куйбышева, 42. Заканчивается и фестиваль. Лина Селезнёва также участвовала в росписи бетонного ограждения по улице Ленина в районе пригородного вокзала.

Дом (Куйбышева, 42) также участвует в проекте ремонта домов. «Мы соединили две вещи, чтобы в итоге получилось красивое произведение искусства и отремонтированный дом. После того, как её работы понравились горожанам, мы пригласили Лину на закрытие сезона с ещё одним объектом», - рассказала заведующий отделом культуры Департамента социальной политики администрации города Кургана Татьяна Абросимова

Дом, расписанный художницей, является старинным. Прежде чем подтвердить объект для стрит-арта, власти проверяют документы, чтобы проведение таких мероприятий было законным. В этом году украшено около семи объектов. Конечно, есть и пожелания на будущие объекты. «Ещё у нас есть ряд арт-шкафов «Ростелеком», мы хотим их в течение октября расписать. Остались маленькие объекты», - отметила Татьяна Абросимова.

Эскизы подбираются неслучайно. На каждый объект художники создают наброски, предлагают свои варианты будущего арт-объекта.

«Когда мы приглашаем художника расписывать арт-объект, говорим, что это должно быть что-то доброе, светлое, радостное, позитивное, патриотическое. Даём направление – они предлагают свои эскизы. Когда эскиз готов, мы согласовываем его с Департаментом архитектуры города Кургана. Они смотрят, какие-то эскизы дорабатываются», - объяснила Татьяна Абросимова.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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