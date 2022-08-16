В Кургане завершается строительство детской поликлиники

Работы по строительству детской поликлиники выходят на финишную прямую. Строители благоустраивают территорию, завершают внутреннюю отделку и готовятся передать помещения для установки медицинского оборудования. На данный момент установлены малые архитектурные формы на детской площадке, проложены пешеходные дорожки и места для парковки автотранспорта, а также оборудованы места для отдыха с удобными скамейками. Завершается асфальтирование подъезда к медучреждению. По данным департамента здравоохранения Курганской области, новая детская поликлиника сможет принимать в смену до 500 пациентов.

Как сообщил главный врач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер, в здании разместятся дневной стационар для лечения хирургических больных, дневной стационар для лечения детей с неврологическими патологиями и отделение рентгендиагностики. Также будут клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики и кабинет неотложной медицинской помощи.

«Прежде всего, мы создадим все необходимые условия для удобства пребывания наших пациентов и работы сотрудников. После завершения строительства, все кабинеты узких специалистов, кабинеты УЗИ и рентгендиагностики будут оборудованы современным оборудованием. Это позволит медперсоналу еще качественнее оказывать медицинскую помощь юным жителям Заозерного», - сказал Вебер.

По информации пресс-службы правительства Курганской области реализация проекта проходит по личной инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в рамках программы «Стимулирование жилищного строительства» нацпроекта «Жилье и городская среда». Идею поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Курган.

Фото предоставлены департаментом здравоохранения Курганской области

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