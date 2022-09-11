В Кургане завершаются работы по замене теплотрассы по улице Максима Горького

Специфика этого участка протяжённостью от улицы Томина до Савельева связана с тем, что трубы под землёй постоянно находятся в агрессивной среде, подтопляемые грунтовыми водами. Металл ржавел. Сейчас их заменяют на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

«На сегодняшний день работы в завершающей стадии, - сообщил исполнительный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Александр Прибылев. - Хотя специфика их проведения такова, что где-то они уже закончились, а где-то ещё на стадии монтажа трубопровода. До улицы Ленина мы до конца недели со своей стороны полностью проведём благоустройство и передадим объект подрядчику для асфальтирования по федеральной программе».

Порывы трубопровода на улице Максима Горького случались очень часто. Ежегодно эта городская магистраль была перекопана в летнее время. Сейчас после проведения капитального ремонта жители могут быть уверены, в бесперебойном и надёжном теплоснабжении на десятилетия вперёд.

«Практически каждый год улица Максима Горького подлежала ремонту и перекрытию, - отметил председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров. - Обращения и жалобы граждан поступали не только на наш городской уровень, но также они дошли и до губернатора Курганской области. Поэтому и были даны поручения, а губернатором найдены возможности привлечь федеральные средства, чтобы отремонтировать улицу Максима Горького на долгие годы».

«Общий износ сетей на территории города Кургана – это и водоснабжение, и канализация, и теплосети - составляет порядка 96%, - пояснила глава города Кургана Елена Ситникова. - В связи с этим и было принято решение не ремонтировать точечно на этом достаточно продолжительном участке, а проложить здесь новые тепловые сети. Мы уверены, что эти работы будут закончены своевременно. Что касается укладки асфальта, то подрядчик у нас определён. Планируем, что в конце октября этот участок будет открыт для движения».

Сейчас участок от улицы Томина до улицы Володарского строители уже сдали. Жители близлежащих домов здесь получают горячую воду с 6 сентября. Перекрёсток Ленина – Горького открыт для проезда на три дня раньше срока. Александр Прибылев заверил, что вся новая тепловая сеть будет пущена под нагрузку до начала отопительного сезона.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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