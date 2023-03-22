В Кургане завершено расследование по уголовному делу в отношения сотрудника полиции

В Кургане первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя следственного управления МВД России по городу Кургану. Мужчину обвиняют в шести эпизодах присвоения и растрате вверенного ему имущества и в одной краже. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что преступления ранее смогли выявить сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД.

По данным следствия, следователь, используя свое служебное положение на протяжении двух лет неоднократно присваивал деньги и сотовые телефоны, изъятые в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Однако ценные вещи, признанные вещественными доказательствами по уголовным делам, он впоследствии продавал в комиссионных магазинах города. Полученные в результате продажи вещественных улик деньги обвиняемый тратил на азартные игры.

«В результате преступных действий обвиняемого потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей», - уточнили в СУ СКР по Курганской области.

В ходе следствия обвиняемый смог признать свою вину полностью, в содеянном раскаялся, и даже принял меры к возмещению причиненного вреда.

Обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд.

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