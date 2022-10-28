В Кургане завершился фестиваль по адаптивным спортивным играм

Сегодня, 28 октября, в Кургане завершился итоговый фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным спортивным играм.

Спортсмены соревновались в таких играх как джакколо, шаффлборд, новус, корнхол, кульбуто. За победу боролись пять команд: учащиеся Курганской специальной коррекционной школы № 8, студенты Курганского педагогического колледжа, студенты Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства, члены Курганской городской организации инвалидов ВОИ молодого и среднего возраста, а также команда Курганской городской организации инвалидов ВОИ «55+». В каждой команде шесть игроков.

По итогам соревнований первое место завоевала команда студентов Курганского педагогического колледжа, на втором – сборная Курганской городской организации инвалидов ВОИ молодого и среднего возраста, третье место у команды Курганской городской организации инвалидов ВОИ «55+».

«Все без исключения участники сегодняшних состязаний – победители», – подвел итоги соревнований заместитель председателя Курганской областной организации ВОИ Валерий Горобец.

Кубки победителям вручила председатель Общественной палаты города Кургана Елена Моторина. Она поблагодарила участников фестиваля за их активную жизненную позицию, а также отметила энергию и энтузиазм организаторов мероприятия – Курганской городской организации инвалидов ВОИ.

Добавим, фестиваль провела Курганская городская организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов в рамках проекта «Игра без границ».

Фото Леонида Архипова.

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