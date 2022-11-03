В Кургане завершился фестиваль студенческого творчества «Шаг вперёд»

В Курган съехались студенты со всего Урала – здесь стартовал фестиваль студенческого творчества «Шаг вперёд».

В течение трёх дней участники репетировали, выступали и общались. Организатор и идейный руководитель фестиваля Виктория Екимова рассказала о проекте: «Я сама занималось вокалом и участвовала в различных фестивалях и концертах ещё до того, как стала студентом. Когда поступила в университет, вектор немного сменился на общественную деятельность. Решила поучаствовать во Всероссийском конкурсе от Росмолодёжи. Из-за своих творческих интересов решила двигаться в этом направлении и создать что-то для студентов. Так и получился Патриотический студенческий фестиваль творчества «Шаг вперёд».

В студенческие годы, уверена Виктория Екимова, важна любая деятельность. Действительно, когда, как не в это свободное от рамок и границ время изучать что-то новое, пробовать себя в различных сферах. Для студентов «Шаг вперёд» может как раз стать толчком для дальнейшего развития. Ребята с первого дня показали, что заряжены на победу – тренировались и демонстрировали свои навыки, всячески удивляли организаторов.

В Курган съехались студенты из Свердловской, Челябинской областей и зауральских районов.Всего в конкурсе было 100 участников, которые представили 65 номеров. Члены жюри провели колоссальную работу.

В направлении «Вокальный жанр» лауреатом I степени стала студентка КГУ Арина Борисова. «Серебро» забрала также студентка КГУ Евгения Похода. Третье место поделили Надежда Козлова из ШГПУ и Анна Кокорина из УрГПУ.

Лучшей в Театральном направлении стала Екатерина Коробейникова из КГУ. У ещё одной студентки этого вуза – Надежды Зыряновой – второе место. Бронзу разделили Вероника Низавитина из КГУ и Марина Рогова из ЧелГУ.

Самый лучший танец показал коллектив из ШГПУ. Илья Панченко из КГУ и коллектив УрГПУ разделили второе место. Лауреатом III степени стал коллектив ЧелГУ. Здесь было выявлено и Гран-при: в номинации безоговорочную победу одержал коллектив УрГПУ с прекрасным танцем «Торговки».

Гран-при всего Фестиваля присуждался целому университет,у исходя из количества выигранных мест и баллов. Именно Курганский государственный университет стал победителем Гран-при фестиваля студенческого творчества «Шаг вперёд».

Помимо основных номинаций были и специальные.За любовь к малой родине награду получил дуэт Кирилла Завьялкова и Надежды Козловой из ШГПУ. За душевное исполнение поощрили студентку КГУ Дарину Катайцеву. Номинация «За успешный дебют» отдана танцевальному коллективу КГУ. Лучшее авторское слово исполнила студентка ЧелГУ Марина Рогова. За волю к победе награждён танцевальный коллектив КГСХА.

Кстати, в комиссии сидели настоящие профессионалы: руководитель студии студенческого танцевального творчества КГУ АКРО и КМС по спортивной акробатике Вера Емельянова, лауреат российской студенческой весны и педагог по вокалу Юлия Константинова, кандидат филологических наук Татьяна Фролова, начальник отдела по молодёжной политике и дополнительному образованию Департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина, организатор проекта «Живое слово» Руслан Сорокин, депутат Курганской городской думы Анастасия Романович и инженер медиацентра «КГУonline» Анатолий Муромцев.

Поздравляем Курганских студентов с победой. Ребята показали отличные результаты.

Анастасия Пережегина. Фото предоставлено организаторами фестиваля «Шаг вперёд».

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