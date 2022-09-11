В Кургане завершился купальный сезон

В Кургане официально закрыт купальный сезон. Причина: понижение среднесуточной температуры воздуха.

Специалисты муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана» установили в местах массового отдыха и купания знаки безопасности «Купание запрещено!».

Администрация города Кургана напоминает жителям города Кургана о необходимости соблюдения требований безопасности на водных объектах. Не оставляйте без присмотра детей. Помните, даже если на какое-то время на территории города Кургана установится теплая погода, купаться в водоемах нельзя.

Лето в этом году выдалось жаркое. В Кургане можно купаться в трёх официальных местах отдыха. Это пляж «Бабьи пески» в районе ЦПКиО, на Бульваре Солнечном и на водоёме Голубые озера.С 28 по 30 мая спасателями Управления по делам ГО и ЧС города Кургана было обследовано и очищено дно зон купания на водных объектах. Все территории мест массового отдыха и купания были заранее подготовлены к купальному сезону. Обновлен песок, приведена в порядок береговая линия, выкошены газоны, установлены модульные туалетные кабины, ежедневно проводится уборка мусора, уточнили в пресс-службе администрации города. Кроме того, были взяты пробы воды и песка, которые по результатам проведенных лабораторных испытаний соответствуют требованиям СанПиН.

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