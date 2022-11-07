В Кургане завершился месячник гражданской обороны

В рамках месячника гражданской обороны в течение октября был проведен ряд мероприятий. Так, в 37 образовательных организациях 3 октября прошёл Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» . С подрастающим поколением отработали практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Специалисты провели не только открытые уроки, но и инструктажи, мастер-классы, тренировки, беседы, практические занятия, экскурсии и просмотры видеофильмов.

В Курганском государственном колледже, региональном отделении ПФР, Курганской филармонии, областном Центре медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, областном центре профилактики и борьбы со СПИД организаторы провели учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

6 октября в городе прошли практические учения по отработке плана организации тушения ландшафтного пожара в районе микрорайона Тополя. В октябре также были проведены мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской обороны в учреждениях, среди которых областной наркологический центр, областной перинатальный центр, областной кардиологический диспансер и другие.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кургана, среди коллективов медицинских работников, Курганской филармонии и других пропагандировались знания в области гражданской обороны. В ходе рейдов среди населения Кургана было распространено 700 памяток по пожарной безопасности. Всё обучение проведено для того, чтобы люди знали, как себя вести в экстремальных ситуациях.

Фотографии Управления ГО и ЧС города Кургана

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.