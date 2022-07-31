В Кургане завершился региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ

В пятницу, 29 июля, команда Центра развития добровольчества и PROSPEKT45.RU | Молодëжный портал Зауралья провели третий, завершающий, день регионального этапа премии #МыВместе. В этот день выступили тринадцать участников. Одиннадцать из них представляли свои проекты в онлайн формате и лишь два - продемонстрировали свои работы очно.

Напомним, что в Курганской области 27 июля стартовал региональный этап премии #МЫВМЕСТЕ. В нем приняли участие 49 представителей из тринадцати муниципальных образований региона. В течение трёх дней в регионе проходили публичные защиты проектов в девяти номинациях. Премия #МЫВМЕСТЕ призвана поддержать лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2022 году впервые проходит защита проектов на региональном уровне.

«Последние три года в России сделали так, что добровольчество (волонтёрство) стало практически национальной идеей. И сейчас, наверное, нет в стране такого человека, который бы не знал, кто такие волонтёры, чем они занимаются», — приветствовала участников регионального этапа начальник отдела по молодежной политике и дополнительному образованию департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина.

Фото из социальной сети «Вконтакте» группы «Волонтёры45».

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