В Кургане зажегся временный Вечный огонь

Сегодня в Курганской области началась традиционная профилактическая работа по подготовке мемориалов Вечного огня к Дню Победы.

«В области 38 таких установок. По традиции мы начинаем работу с Аллеи памяти в Кургане. Проверим газопровод, опрессуем, почистим звезду, вычистим горелки, то есть подготовим все для постоянной и безаварийной работы. Ребята все аттестованы», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Такие профилактические работы проводятся раз в год.

«Вечный огонь — это дань памяти тем павшим курганцам, которые отвоевали нашу Победу, поэтому он должен гореть всегда. Но бывают технические моменты, когда нам необходимо наши святые места привести в порядок. Сегодня мы проводим это мероприятие для того, чтобы наш огонь в преддверии 9 мая горел всегда и не угасал», - подчеркнула глава города. Елена Ситникова.

Символически перенести огонь с горелки у обелиска на временную были приглашены представители Совета ветеранов.

«Факел Вечного огня — это символ сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. О тех героях - курганцах, которые ценой своей жизни спасли в свое время Советский Союз от порабощения. Сейчас, когда идет Специальная военная операция, это наиболее актуально, ведь сейчас внуки и правнуки победителей 45-го года вырывают жало фашизма из тела Европы, борются с нацизмом. Я уверен, победа будет за нами, другого быть не может», - отметил председатель городского Совета ветеранов Владимир Дударев.

В Кургане работы закончатся уже сегодня. Далее они продолжатся на территории всей Курганской области.

Василий Малухин. Фото автора.

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