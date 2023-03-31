В Кургане зимой стало больше на 108 Ев, Софий и Артёмов

Самыми популярными имена, которые курганские родители зимой давали своим детям, стали Ева, София и Артём. Каждого из таких малышей за три месяца зарегистрировано по 36.

Как говорят в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, популярностью пользовались имена Виктория, Полина, Анна, Варвара и Дарья. Мальчишек называли Михаилами, Александрами, Тимофеями, Дмитриями, Матвеями, Максимами и Романами.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.