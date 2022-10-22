В курганские школы вернут «Труды»

Школа должна готовить не потребителей, а созидателей. Тогда они станут полноценными гражданами, которые будут не требовать от кого-то для себя личных благ, а сами развивать общество. Такую мысль сегодня, 22 октября, в своем телеграм-канале « силаVправде ( V. Шумков)» высказал губернатор Курганской области.

«Ещё раз повторил коллегам — в школах нужно последовательно восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. Чтобы дети своевременно получали реальные трудовые навыки», - написал Вадим Шумков.

По его мнению, для проведения подобных уроков необходимо использовать пришкольные участки, школьные мастерские, площади ближайших учреждений среднего профессионального образования и предприятий.

«С исключением уроков труда и переводом их в некие безликие «технологии» совершили откровенную глупость. Нужно это поправлять», - убежден Вадим Шумков.

Напомним, ранее губернатор Курганской области в своем телеграм-канале указал о необходимости возвращения в школьную программу курса начальной военной подготовки (НВП). Он существовал в советское время и помогал подготовить старшеклассников к службе в армии, чтобы стать надежными защитниками Родины.

«Поручил проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки. Начнём в этом году», - написал Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.