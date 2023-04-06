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В курганские техникумы начнут активно набирать слесарей и сварщиков

Балансируют работу реального сектора экономики и системы профобразования.

6 апреля, 2023 - 20:30

В курганских колледжах и техникумах будут выпускать на 520 специалистов рабочих профессий больше. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.
«Слесари, сварщики, швеи, операторы станков с ЧПУ, работники агрокомплекса - всё, что требуется экономике», - уточнил губернатор.

Документ, корректирующий контрольные цифры приёма в наши средние профессиональные учреждения, в регионе подписали накануне. «Изменения очень серьезные. Они касаются балансировки работы реального сектора экономики и системы профессионального образования. К сожалению, ранее они существовали как параллельные рельсы Транссибирской магистрали - нигде не соприкасаясь», - прокомментировал губернатор Вадим Шумков.

Не так давно глава региона писал в своих соцсетях о том, что стране нужны блогеры в то время, как не хватает рабочих рук.

 

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6 апреля, 2023 - 20:30

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