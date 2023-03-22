В курганские вузы приедет «Твой ход»

Команда Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» путешествует по России с презентацией проекта. Студенты КГУ и ШГПУ одними из первых познакомятся с концепцией нового сезона, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

«Твой Ход» — это всероссийское студенческое пространство, где каждый может осуществить свои смелые идеи, открыть и развить таланты, и даже выиграть 1 миллион рублей на осуществление своей мечты.

Курганский госуниверситет встретит команду «Твоего Хода» 29 марта. Встреча состоится в Институте экономики и права КГУ.

Презентация проекта «Твой Ход» в Шадринском педагогическом университете пройдёт 31 марта в актовом зале.

Представители проекта расскажут студентам, какие возможности открывает «Твой Ход» для их личного старта, поведают о системе наставничества «равный равному», о новых этапах отбора в трек «Делаю», о Клубе победителей «ВосХод», о системе индивидуального продюсирования, о марафоне перемен «Лига Будущего. Студенты».

Каждый сможет поучаствовать в мастер-классе «Акселерация проекта трек «Делаю». Молодёжи расскажут про паспорт проекта, таймлайн (визуальное представление каких-либо событий, явлений, лиц или предметов в хронологическом порядке) трека и помогут оформить идею в полноценную заявку. Также можно будет рассказать про свои сильные стороны и амбиции и пройти отбор в продюсерский центр. На площадке «Лига Будущего. Студенты» участники смогут найти единомышленников и обсудить свои предложения по улучшению вуза, региона и страны. А ещё участников ждут квиз и розыгрыши.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45

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