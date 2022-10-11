В курганских библиотеках отпразднуют День отца

День отца отмечают в России в третье воскресенье октября. До 2021 года праздник не имел официального статуса, хотя в ряде регионов его отмечали на местном уровне уже несколько лет.

В рамках празднования Дня отца проводятся различные акции, конкурсы и семейные фестивали, посвящённые любящим своих детей родителям. Городские библиотеки не остались в стороне и подготовили для своих посетителей праздничные программы.

Так, в Книжном досуговом детском центре «Оранжевый остров» пройдёт мастер-класс по созданию поздравительной открытки «Подарок папе». Акция инициирована Женским движением «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и приурочена ко Дню отца.

Специалисты библиотеки Островского помогут ребятам сделать открытки яркими и запоминающимися. Кроме того, сюрпризом для отцов может стать трогательное стихотворение, которое можно будет вложить в открытку. Так что приносите детские сочинения, чтобы подарок папе получился ещё более уникальным.

Акция пройдёт 15 октября в 14:00 по адресу: улица Ленина, 4, телефон 46-29-65.

Организаторы подчёркивают, если у ребёнка папа является участником СВО, партия окажет содействие в направлении подарка на фронт.

Ознакомиться с полной афишей городских библиотек можно здесь .

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