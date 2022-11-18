В курганских больницах в поддержку недоношенных детей зажгли фиолетовую подcветку

В Международный день недоношенных детей, 17 ноября, в 46 регионах России прошла акция #МнеНЕфиолетово благотворительного фонда «Право на чудо». В знак поддержки семей, в которых дети родились раньше срока, в городах зажгли фиолетовую подсветку.

В Курганской области в этот вечер фиолетовые огни зажгли в областной детской клинической больнице имени Красного Креста, а также в перинатальном центре.

В 2022 году Всемирный день недоношенных детей отмечается уже в 14-й раз. Цель праздника - привлечь внимание общественности к проблеме преждевременных родов. «Улицы засияли в поддержку семей, в которых женщины родили своих малышей на очень раннем сроке. Дата и оттенок подсветки выбраны неслучайно. Фиолетовый - официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, а 17 ноября 2009 года на свет раньше срока появилась дочь основателя этого фонда», - прокомментировала главный врач областного перинатального центра Татьяна Осина.

Накануне зауральцеы приняли участие в масштабном всероссийском флешмобе #Белые_лепестки.