В курганских домах заменяют старые лифты и ремонтируют шахты

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах областного центра установили новые лифты по улице Дзержинского, 52 и улице Кравченко, 56. Кроме того, выполнен ремонт лифтовых шахт и машинных помещений, сообщают пресс-служба областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Теперь жители с комфортом могут подниматься на свой этаж на новом и современном лифте. Изменился не только внешний вид, но и технические характеристики: скорость передвижения установленных кабин – 1 м/с, грузоподъемность – 400 кг. Показатели же демонтированного оборудования 0,71 м/с и 320 кг соответственно. Новое лифтовое оборудование сделало комфортными жилищные условия для 627 человек, проживающих в указанных многоквартирных домах.

Всего с начала реализации региональной программы капитальный ремонт завершен в 1350 многоквартирных домах. Узнать, когда ремонтные работы будут проводиться у вас и какого вида можно на сайте регионального оператора в разделе «Найти свой дом».

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