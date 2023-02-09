В Курганских интернатах будут внедрять новые технологии ухода за инвалидами

Сотрудники учреждений социальной защиты населения Курганской области освоили современные технологии по оказанию комплексной помощи инвалидам и пожил.ым людям, живущим в домах престарелых.

В процессе они получили как теоретические знания, так и практические навыки по уходу за престарелыми и инвалидами, примерив на себя роль проживающего в доме-интернате.

Работа со средствами технической реабилитации дала понять, какие из них наиболее удобны и практичны, облегчают работу и повседневную жизнь получателей социальных услуг.

«На курсах большое внимание уделялось вопросам медицины и паллиативного ухода, когда у человека проблемы со здоровьем, у него нет сил и возможности на хобби, прогулку, разговор с близкими. Вылечить некоторые болезни невозможно, например деменцию, но всегда можно улучшить качество жизни человека, если подобрать качественное оборудование, начать делать ежедневные процедуры и упражнения», - отметил руководитель Шадринского психоневрологического интерната «Зеленый бор» Алексей Мылтысов

А в Лесниковском доме-интернате смогут наконец-то внедрять систему внутреннего волонтёрства, когда более здоровые клиенты интерната будут заботиться о других. Руководство учреждения предполагает, что забота о других может способствовать улучшению эмоционального состояния.