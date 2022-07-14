В курганских колониях осужденные увеличили выплаты по исполнительным листам

На заседании коллегии УФСИН России по курганской области рассмотрели результаты производственно-хозяйственной и служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года.

Как доложил заместитель начальника управления Денис Тарасов, доля трудоустроенных осужденных в исправительных учреждениях Зауралья впервые превысила 50% и составила 1384 человека. Осужденные работают на литейном производстве, варят металлические конструкции, перерабатывают древесину, выполняют работы по хозяйственному обслуживанию учреждений, собирают мебель, широко развито швейное производство.

Среднемесячная заработная плата осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на производстве, увеличилась на 400 рублей и составила 5804 рубля. Выплаты зависят от выполнения работниками норм выработки, а расчет производится исходя из минимального размера оплаты труда. Все осужденные трудоустроены согласно действующему законодательству.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что из заработной платы работников производятся удержания в счет погашения исковых требований, возмещения ущерба, алименты на содержание детей, а также компенсация за пребывание в колонии. По итогам первого полугодия сумма возмещения по исполнительным документам из заработной платы осужденных составила 2927 рублей против 2319 в аналогичном периоде прошлого года.

На территории колоний работают отделения профессионального училища, где осужденные имеют возможность получить одну из 16 профессий. В первую очередь осужденных обучают тем профессиям, которые можно применить в центре трудовой адаптации в период отбывания наказания. Более 80% выпускников училища трудоустроены по специальности в колонии.