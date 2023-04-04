В курганских парках начали противоклещевую обработку

В Кургане приступили к акарицидной обработке общественных территорий. Работы будут выполняться в парках, скверах и на набережных, уточнили в пресс-службе администрации города.

При наличии благоприятных погодных условий весенняя обработка начнётся с 4 апреля с городского сада им. А. Невского, сквера-сада барона Розена, сквера памяти жертв политических репрессий, сквера им. В. Высоцкого и Троицкой площади.

Всего за весну планируется обработать более 290 кв. метров городских территорий

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