В курганских школах появятся советники директоров по воспитательной работе

В новом учебном году в 113 общеобразовательных школах Курганской области появятся советники по воспитательной работе. Должности советников обещают ввести в каждом муниципалитете региона.

«Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – это друг и наставник, способный объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, стать проводником федеральных и национальных проектов, конкурсов, помочь организовать реальную воспитательную работу с детским сообществом, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские и творческие способности. А еще это специалист, готовый включиться в проекты и инициативы детей, поддержать и найти способы и средства для их воплощения в жизнь», - полагает заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников.

С его слов, проект «Навигаторы детства» был запущен в стране с 2021 года. За это время к нему присоединились 55 субъектов России. Этой весной стартует прием заявок на Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 3.0» для формирования кадрового резерва на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На эту должность могут претендовать педагоги образовательных организаций, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, а также общественники с опытом работы по социально значимым проектам в сфере воспитания.

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