В курганских школах проводят уроки безопасности: «Осторожно! Тонкий лед»

С началом весны, когда плюсовая температура воздуха держится уже в течение трёх дней, на водоёмах начинается активное таяние льда.

До 20% ледового покрытия уходит за этот короткий период. Особенно в местах, с сильным течением. В частности на озере Орлово, где идёт сброс тёплой воды с ТЭЦ и на курганском гидроузле.

«Сюда к гидроузлу неоднократно выезжают сотрудники аварийно-спасательного отряда города Кургана, предупреждают здесь рыбаков, гуляющих людей. Недавно взрослый человек с ребёнком пытались здесь гулять. У нас тут установлены видеокамеры. Спасатели выезжают, предупреждают людей, чтобы они уходили со льда», - утверждает исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС города Кургана Игорь Пилюгин.

По словам Пилюгина, весенний лёд опасен тем, что становится рыхлым и очень сложно определить его толщину. Поэтому он советует обращать внимание на цвет льда. Непрочный лёд имеет желтоватый оттенок. Чтобы не допустить несчастных случаев для граждан на берегах устанавливаются знаки «Переход запрещён!».

«Данные знаки устанавливаются как на реке Тобол, так и на других водоёмах города Кургана. Это Голубые озёра, озеро Орлово, в местах массового выхода людей. На реке Тобол устанавливаются знаки в местах перехода на дачные участки. В местах, где гуляют дети. Хотелось бы предупредить жителей города, чтобы не отпускали детей без присмотра на лёд», - сообщил Игорь Пилюгин.

Сотрудники МЧС в этот период систематически проводят профилактические рейды, объясняют гражданам меры безопасности на льду. Особенное предупреждение рыбакам. Никакой улов не стоит человеческой жизни.

«Если человек провалился под лёд, возникла такая чрезвычайная ситуация, прежде всего не нужно поддаваться панике. Верхнюю одежду следует снять, потому что намокшая тяжёлая одежда тянет человека ко дну. И, естественно, нужно звать на помощь», - дает наставления руководитель Курганского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС по Курганской области Виктор Протовень.

Если же помощи нет, то нужно всеми силами самостоятельно выползти на лёд и перекатываться в сторону берега. В зависимости от степени закалённости организма у человека есть 5-10 минут на спасение. Все эти знания дают курганским школьникам на уроках ОБЖ.

«Сегодня на уроке нам рассказали важную информацию о порядке действий, что делать, если человек провалился под лёд. И как помочь себе самому. Нам рассказали о том, что ни в коем случае нельзя близко подходить к месту пролома льда», - делится полученными знаниями десятиклассница школы №22 города Кургана Елизавета Мальцева.

По ее мнению, нужно протянуть человеку шарф или длинную палку, чтобы не провалиться под лёд обоим и таким образом оказать ему помощь.

«У детей, как правило, нет неприятия, мол, что вы мне объясняете, я всё знаю. В этом плане нам с детьми повезло. Во всяком случае, с подавляющим числом детей. Они эти рекомендации воспринимают абсолютно правильно. Возможно потому что они уже взрослые. Такого, говоря словами классика, нигилизма у них нет. Они это всё понимают», - надеется преподаватель основ безопасности жизнедеятельности школы №22 города Кургана Вячеслав Мезенцев.

По итогам занятий школьники самостоятельно составляют для себя памятку о том, как себя вести на тонком льду. По словам преподавателя, такой личный опыт помогает лучшим образом запомнить и усвоить пройденный материал, чтобы потом, если потребуется применить его на практике.

Константин Сапунов. Фото Дмитрий Звонко.

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