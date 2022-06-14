В курганских школах увеличивается число педагогов, в сельской местности ситуация немного сложнее

В школах города Кургана за последние 10 лет на 79 человек увеличилось число педагогов.

- Снижение числа учителей произошло в сельских школах, но не на 2,5 тысячи, как указано в недостоверных источниках, а на 1,4 тысяч человек, - прокомментировала представитель пресс-службы департамента образования Снежанна Трофимец. Напомним, что накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о сокращении числа учителей.

В регионе продолжается процесс укрупнения образовательных организаций, в ходе которого педагоги из малокомплектных школ переводятся в базовые организации, где больше возможностей для качественного образования. Кроме того, в приоритетном порядке в крупных учреждениях проводятся ремонты и переоснащение.

Ежегодно начинают профессиональную деятельность в педагогике более 200 выпускников вузов и колледжей. К началу учебного года их число традиционно возрастёт.

- Большую роль в этом играют меры поддержки, реализуемые в области последние три года: дополнительные выплаты молодым педагогам, льготные условия по ипотеке. Также привлечь педагогов на село позволяет работа по созданию более комфортных условий – в регионе за последние три года отремонтированы 258 объектов образования, - отметила Снежанна Трофимец.

В области реализуется программа «Земский учитель», в рамках которой участники получают по 1 млн рублей. Это позволило за два года привлечь в сельскую местность 43 учителя, в том числе из других регионов. Сейчас идёт приём заявок на участие в программе 2022 года.

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