В курганский храм возвращена древняя икона

В селе Усть-Суерском Белозерского округа Курганской области продолжается восстановление православного Свято-Никольского храма. На днях в него была возвращена икона. Она была укрыта от советской власти и хранилась у прихожан более 100 лет.

- Волей Божьей и волей людей иконы потихонечку возвращаются в наш храм. В нем возобновляются богослужения. Надеемся, в дальнейшем иконостас, который мы также хотим реставрировать, вернутся родные иконы. Дай Бог, - рассказал «Новому миру» настоятель Свято-Никольского храма иерей Дмитрий Бердников.

Напомним, село Усть-Суерское расположено в 80 километрах от Кургана, полутора часах езды на автомобиле. Усть-Суерская слобода была основана в конце XVII века, впоследствии став центром волости из почти трех десятков деревень.

- Наше население отличалось вольным характером – поддержало восстание Емельяна Пугачёва и, много позже, белогвардейцев. Здесь был пленён зампредседателя Курганского Совета депутатов Дмитрий Пичугин, имя которого сейчас носит одна из улиц в областном центре, - рассказывает уроженец села и местный краевед Андрей Рахманов.

Духовным центром Усть-Суерской волости стал православный храм. Он был заложен в конце XVIII века и строился два десятилетия на пожертвования прихожан. В 1804 году строительные работы, наконец, завершились. Нижний этаж был освящён во имя Святителя Николая Чудотворца, а верхний – во имя Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев.

- Церковные службы здесь велись до 1919 года. В советское время храм был закрыт, а здание использовалось под зерновой склад. Но даже в заброшенном состоянии он поражал величием и особой аурой. Как говорим мы, верующие, здесь «намоленное место», это чувствуется. Тут принимали крещение, венчались и отпевали усопших. А также постоянно молились за здоровье родных и процветание Русской земли, - говорит настоятель Свято-Никольского храма иерей Дмитрий Бердников.

Церковь начали восстанавливать в 2007 году. Сделали немало, но предстоит еще больше. Сдерживает нехватка финансирования. Работы ведутся только на пожертвования меценатов и прихожан.

- Усть-Суерское было умирающим селом. В нем всего 60 человек населения. Действует лишь одно небольшое фермерское хозяйство. Вдохнуть новую жизнь может восстановление Свято-Никольской церкви. К ней хлынет поток паломников и туристов – у туроператоров большой интерес к этому маршруту. Для их обслуживания у местных возникнут рабочие места. А там, глядишь, и какой-нибудь инвестор на территорию зайдет, - рассуждает активный участник реставрационных работ Андрей Рахманов.

Жители Усть-Суерского активно участвуют в благоустройстве села и восстановлении храма. В населенном пункте постепенно возрождается животноводство.

- Мы осознали, что построить уверенное будущее невозможно без могучего монолитного фундамента знаний истории родного края. Они возлагают на каждого человека ответственность за свою землю, политую кровью и потом наших предков, - говорит Андрей Рахманов.

Николай Волков.

Фото Андрея Рахманова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.